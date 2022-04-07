Духовой оркестр исполнит музыку из кинофильмов в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в субботу, 16 апреля, в 18:00
Новый сезон — по-новому. Современное столетие диктует свои правила. Музыкальная тематическая вечеринка в американском стиле, музыкальный кинотеатр, феерия музыки и красоты.
Мы приглашаем вас в кино! Мелодии из полюбившихся фильмов стали частью нашей жизни, давайте вспомним их вместе! В нашем концерте прозвучат знаменитые хиты из зарубежных и российских кинофильмов. Хорошее настроение гарантировано!
Исполнители:
Губернаторский духовой оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров
Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова
Ведущая Татьяна Казанцева.
6+
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