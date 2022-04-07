Духовой оркестр исполнит музыку из кинофильмов в Филармонии Кузбасса

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Кемеровская Филармония приглашает жителей и гостей областной столицы на концерт "Musiccinema, или Музыкальный кинотеатр".

Событие состоится в субботу, 16 апреля, в 18:00


Музыка кино
Концерт в рамках абонемента № 24

Новый сезон — по-новому. Современное столетие диктует свои правила. Музыкальная тематическая вечеринка в американском стиле, музыкальный кинотеатр, феерия музыки и красоты.

"Musiccinema, или Музыкальный кинотеатр"

Мы приглашаем вас в кино! Мелодии из полюбившихся фильмов стали частью нашей жизни, давайте вспомним их вместе! В нашем концерте прозвучат знаменитые хиты из зарубежных и российских кинофильмов. Хорошее настроение гарантировано!


Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова

Ведущая Татьяна Казанцева.


6+



Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Обращаем Ваше внимание на то, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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