ДТП затруднило движение по проспекту в Кемерове

Сегодня днем, 4 августа, кемеровчане стали свидетелями ДТП, произошедшего у крупного торгового центра. По словам горожан, машины, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись и усложнили проезд по проспекту Советскому.

‒ Имеется затруднение движение со стороны Советского от "Континента", ‒ рассказал очевидец сайту VSE42.Ru.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП произошло в районе здания №29 по проспекту Советскому. Сигнал об инциденте был получен в 12:50. Столкнулись автомобили Kia и Lada.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причинен материальный ущерб.