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ДТП затруднило движение по оживленному перекрестку в Кемерове

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Фото:  

В административном центре Кузбасса произошла автоавария в час пик.

Сегодня, 31 августа, кемеровчане сообщили о ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской. На снятых видеорегистратором кадрах видны помятые иномарки, а также автомобиль медиков. Судя по видео, остальным участникам дорожного движения приходилось объезжать поврежденные транспортные средства.

‒ Собирается пробка, ‒ заявили очевидцы.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент случился в 08:45, в районе строения №249 по улице Сибиряков-Гвардейцев. По предварительной информации, Renault Logan двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев с левым поворотом на Каменскую, а BMW ‒ по той же улице со стороны улицы 9 Января в прямом направлении. Информации о пострадавших не поступало, отметили правоохранители. Обстоятельства произошедшего выясняются.


На момент подготовки данной новости, по информации сервиса Яндекс, на указанном участке дороги наблюдался затор.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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