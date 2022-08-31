ДТП затруднило движение по оживленному перекрестку в Кемерове

Сегодня, 31 августа, кемеровчане сообщили о ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской. На снятых видеорегистратором кадрах видны помятые иномарки, а также автомобиль медиков. Судя по видео, остальным участникам дорожного движения приходилось объезжать поврежденные транспортные средства.

‒ Собирается пробка, ‒ заявили очевидцы.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент случился в 08:45, в районе строения №249 по улице Сибиряков-Гвардейцев. По предварительной информации, Renault Logan двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев с левым поворотом на Каменскую, а BMW ‒ по той же улице со стороны улицы 9 Января в прямом направлении. Информации о пострадавших не поступало, отметили правоохранители. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На момент подготовки данной новости, по информации сервиса Яндекс, на указанном участке дороги наблюдался затор.