ДТП стало причиной серьезной пробки на кемеровской дороге

В одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кемерова в Сети, появилась публикация, в которой местные жители сообщили о крупной пробке, собравшейся в Рудничном районе города.

Причиной затора послужила авария, произошедшая близ санатория «Журавлик», передают слова местных жителей VSE42.Ru.

Автор публикации в соцсетях также отметил, что пробка из автомобилей из-за инцидента на дороге растянулась от места аварии до Серебряного бора.

К текущему же моменту, согласно информации, доступной в сервисе Яндекс.Пробки, сейчас движение на описанном выше участке свободно.