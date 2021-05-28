ДТП стало причиной серьезной пробки на кемеровской дороге

0
Фото:  

Крупный затор из машин скопился накануне в одном из районов областного центра Кузбасса. О пробке местные жители сообщили в Сети.

В одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кемерова в Сети, появилась публикация, в которой местные жители сообщили о крупной пробке, собравшейся в Рудничном районе города.


Причиной затора послужила авария, произошедшая близ санатория «Журавлик», передают слова местных жителей VSE42.Ru.


Автор публикации в соцсетях также отметил, что пробка из автомобилей из-за инцидента на дороге растянулась от места аварии до Серебряного бора.


К текущему же моменту, согласно информации, доступной в сервисе Яндекс.Пробки, сейчас движение на описанном выше участке свободно.

Фото: Регион-42 Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25497

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined