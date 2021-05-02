ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кемерове

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Фото:  

Несколько машин столкнулись на дороге в областном центре Кузбасса. Об инциденте в городе сообщили очевидцы.

Информация о ДТП появилась в одном из крупных городских сообществ, посвященных местным новостям. Очевидцы сообщили в Сети, что в микрорайоне Лесная Поляна в Кемерове днем в воскресенье, 2 мая, произошла авария. К публикации об этом был прикреплен и снимок с места событий.


По фотографии видно, что один из участников инцидента перегородил движение по одной полосе на дороге. Еще одну машину уже начали эвакуировать при помощи специальной техники на тот момент, когда и был сделан снимок.


Всего в аварии пострадали три автомобиля.


О других обстоятельств, которые сопутствовали возникновению ДТП на кемеровской дороге, не сообщается.

Фото:  
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