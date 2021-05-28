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ДТП с участием трамвая произошло рядом с кемеровским ТЦ

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Легковушка и единица электротранспорта столкнулись в областном центре Кузбасса. Об инциденте, произошедшем близ одного из крупнейших торговых центров города, сообщили очевидцы в Сети.

Днем в пятницу, 28 мая, в одном из популярных городских сообществ, освещающих новости Кемеровской области в Интернете, появилась публикация о дорожном инциденте, который произошел в Центральном районе региональной столицы.


В городе, как стало известно, автомобиль врезался в трамвай. Очевидцы сообщают, что причиной могло выступить то, что водитель легковушки не справился с управлением. В его результате сильно пострадала передняя часть кузова автомобиля. Трамвай, судя по кадрам, получил незначительные повреждения боковой части.


На месте работали сотрудник оперативных служб. О пострадавших не сообщается.

Видео: Инцидент Кузбасс

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