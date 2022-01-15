ДТП с участием такси произошло в центре Кемерова

Очевидец опубликовал в местном сообществе "ВКонтакте" информацию о произошедшем ДТП в центре города Кемерово. По его словам, автомобили столкнулись сегодня утром в субботу, 15 января, на пересечении улицы Кирова и Советского проспекта.

– ДТП напротив остановки 1-й универсам Кемерово, 4 автомобиля, – указал автор.

Судя по кадрам, на проезжей части столкнулись кроссовер голубого цвета и автомобиль такси. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент все обстоятельства уточняются.