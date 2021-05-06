ДТП с участием нового автобуса произошло в Новокузнецке

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Синий автобус в южной столице Кузбасса не поделил дорогу с троллейбусом. Авария произошла в момент, когда в транспорте находились пассажиров.

Инцидент на дороге произошел в среду, 5 мая, около 17:00 в Новокузнецке. Там недалеко от остановки «Строителей» разъехаться не смогли две единицы городского транспорта: автобус нового перевозчика и троллейбус. О происшествии стало известно из публикации очевидцев в соцсетях.

- Очередной волгобас не смог подъехать к остановке. Судя по итогу аварии, то остановка была переполнена и время движения автобуса поджимало, - пишет автор в Сети.

Момент после столкновения один из свидетелей аварии – пассажир транспорта – смог запечатлеть последствия произошедшего на видео.


Исходя из предоставленных очевидцами материалов, оба средства получили повреждения кузова, точно известно, что в одном разбилось стекло. Сопутствующие аварии обстоятельства, а также причины произошедшего на дороге в Новокузнецке будут выяснять сотрудники полиции.

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