ДТП с участием нового автобуса произошло в Новокузнецке

Инцидент на дороге произошел в среду, 5 мая, около 17:00 в Новокузнецке. Там недалеко от остановки «Строителей» разъехаться не смогли две единицы городского транспорта: автобус нового перевозчика и троллейбус. О происшествии стало известно из публикации очевидцев в соцсетях.

- Очередной волгобас не смог подъехать к остановке. Судя по итогу аварии, то остановка была переполнена и время движения автобуса поджимало, - пишет автор в Сети.

Момент после столкновения один из свидетелей аварии – пассажир транспорта – смог запечатлеть последствия произошедшего на видео.

Исходя из предоставленных очевидцами материалов, оба средства получили повреждения кузова, точно известно, что в одном разбилось стекло. Сопутствующие аварии обстоятельства, а также причины произошедшего на дороге в Новокузнецке будут выяснять сотрудники полиции.