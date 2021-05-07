ДТП с участием маршрутки произошло в Кемерове

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ПАЗ столкнулся с легковушкой в областной столице Кузбасса. Обе машины получили серьезные повреждения. По улице образовалась большая пробка.

В Кемерове произошел дорожный инцидент, который застопорил движение по улице Волгоградской: легковой автомобиль и автобус ПАЗ столкнулись в пятницу, 7 мая, на пересечении с улицей Сибиряков-Гвардейцев. Примечательно, что встали автомобили прямо на пешеходном переходе. Оба транспортных средства получили значительный ущерб. О том, что в ДТП есть пострадавшие, не сообщается.


Как отмечают VSE42.Ru, происшествие на дороге случилось около 10:20, из-за чего на улице Волгоградской образовался серьезный затор прямо до проспекта Ленина.


Исходя из того, что ранее передвижение транспортных средств было закрыто на проспекте Химиков от улицы Волгоградской до Ворошилова, движение на участке, где и произошло ДТП, серьезно ухудшилось.


Ответственным органам предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах инцидента на дороге.

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