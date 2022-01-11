ДТП с участием грейдера произошло на кемеровской дороге

Информация о происшествии на кемеровской дороге возле Молодежного проспекта появилась в сообществе в популярной социальной сети. Из текста публикации следует, что участниками контакта стали два авто: "Жигули" и автогрейдер.

Судя по фотографиям с места аварии, транспортные средства столкнулись передними частями. В результате инцидента сильный урон получила советская машина: от удара смялась левая сторона и "вздулся" капот.

В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что данных по столкновению не получали. Вероятно, участники смогли разобраться на месте самостоятельно. В посте указано, что никто не пострадал.