ДТП с тремя иномарками произошло на кузбасской трассе

Пользователи Сети выложили снимок, сделанный на въезде в Кемерово. На фотографии запечатлены три автомобиля, поврежденных в автоаварии. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в УГИБДД по Кузбассу.

ДТП произошло днем 10 мая в Кемеровском районе. Водитель Hyundai Tucson, 61-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства и совершил столкновение с Kia Ceed, который затем врезался в Honda Jazz. Сидевший за рулем Hyundai Tucson был трезв. Правоохранители сообщили журналисту AVOKADO, что пострадавших в ДТП нет, причинен только материальный ущерб.

Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции напоминают о том, что при движении водители должны придерживаться безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.