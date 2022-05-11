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ДТП с тремя иномарками произошло на кузбасской трассе

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Фото:  

Правоохранители рассказали журналисту AVOKADO об автоаварии, произошедшей в Кемеровском районе.

Пользователи Сети выложили снимок, сделанный на въезде в Кемерово. На фотографии запечатлены три автомобиля, поврежденных в автоаварии. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в УГИБДД по Кузбассу.


ДТП произошло днем 10 мая в Кемеровском районе. Водитель Hyundai Tucson, 61-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства и совершил столкновение с Kia Ceed, который затем врезался в Honda Jazz. Сидевший за рулем Hyundai Tucson был трезв. Правоохранители сообщили журналисту AVOKADO, что пострадавших в ДТП нет, причинен только материальный ущерб.


Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции напоминают о том, что при движении водители должны придерживаться безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Фото:  
Да!
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