ДТП с такси произошло возле кемеровского ресторана

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Фото:  

Возле кемеровского ресторана проезжую часть не смогли поделить легковушка и автомобиль такси. Очевидец поделился кадрами с места инцидента.

Фотографии с пересечения улиц Соборная и Спортивная в Кемерове, где произошло столкновение легковушки с автомобилем такси, появились в сообществе во "ВКонтакте". Из кадров следует, что удар пришелся на передние части авто, от чего те смялись.


В ГИБДД корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что сигнал о ДТП возле крупного ресторана в областном центре не получали.


Ранее редакция сообщала, что машина протаранила остановку возле кузбасской деревни.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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