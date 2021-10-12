ДТП с такси произошло возле кемеровского ресторана

Фотографии с пересечения улиц Соборная и Спортивная в Кемерове, где произошло столкновение легковушки с автомобилем такси, появились в сообществе во "ВКонтакте". Из кадров следует, что удар пришелся на передние части авто, от чего те смялись.

В ГИБДД корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что сигнал о ДТП возле крупного ресторана в областном центре не получали.

Ранее редакция сообщала, что машина протаранила остановку возле кузбасской деревни.