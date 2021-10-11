ДТП с мотоциклом произошло на кемеровской автодороге

Пользователь социальной сети "ВКонтакте" поделился в сообществе фотографиями с места ДТП, которое произошло возле строения на Инициативной, 99 в Кировском районе кузбасской столицы.

– Столкновения на перекрестке, – подписал автор снимки.

Из кадров следует, что проезжую часть не удалось поделить водителям легковушки и мотоцикла, последний после столкновения остался лежать на асфальте. Также можно заметить, что на место происшествия прибыла бригада медиков.

На момент публикации в ОГИБДД Кемерова оперативный комментарий по ДТП получить не удалось.