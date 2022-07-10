О происшествии стало известно из социальных сетей. Как уточнили очевидцы, кадры с перевернутым авто им удалось сделать в поселке Николаевка в Новокузнецком районе. Судя по фото, в результате произошедшего от иномарки даже отлетело колесо. В целом, причиненный урон можно считать существенным.

Причина, по которой машина оказалась лежать на крыше, неизвестны. Детали произошедшего уточняются, как и информация о пострадавших.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что легковушка перевернулась на крышу во время ДТП в Кузбассе.