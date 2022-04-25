ДТП с иномарками затруднило движение на кемеровском проспекте

Житель областной столицы поделился с редакцией интернет-журнала AVOKADO фотографиями с места ДТП, которое произошло на проспекте Ленина в районе городской поликлиники №5. Участниками происшествия стали две иномарки: Volkswagen и Opel.

– Ударились спереди наискосок, – уточнил собеседник изданию.

Можно заметить, что после контакта машины участников встали посреди дороги, затруднив движение другим автомобилистам. Для уточнения подробностей корреспондент направил запрос в кемеровскую ГИБДД.