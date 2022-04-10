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ДТП с грузовиком и трамваем блокировало движение в кемеровском районе

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Фото:  

Днем в субботу в Кемерове произошла серьезная авария, в результате которой трамвайное движение оказалось парализовано. Кадры с места ДТП появились в соцсетях.

Накануне днем произошла остановка движения трамвайных вагонов из-за серьезного ДТП с участием грузового транспорта. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото с места событий.


Со слов свидетеля, авария произошла на рельсах в Южном микрорайоне города.

– Это ведь надо так умудриться, – высказался один из комментаторов о столкновении.

Судя по опубликованным фотографиям, грузовик протаранил вагон во время поворота налево. Находились ли в этот момент в пассажирском транспорте люди не известно. Однако очевидно, что из-за столкновения движение трамваев на указанном участке было приостановлено.

Да!
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