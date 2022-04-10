ДТП с грузовиком и трамваем блокировало движение в кемеровском районе

Накануне днем произошла остановка движения трамвайных вагонов из-за серьезного ДТП с участием грузового транспорта. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото с места событий.
Со слов свидетеля, авария произошла на рельсах в Южном микрорайоне города.
– Это ведь надо так умудриться, – высказался один из комментаторов о столкновении.
Судя по опубликованным фотографиям, грузовик протаранил вагон во время поворота налево. Находились ли в этот момент в пассажирском транспорте люди не известно. Однако очевидно, что из-за столкновения движение трамваев на указанном участке было приостановлено.
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