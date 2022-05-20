ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на кемеровском перекрестке

В Сети вчера в четверг, 20 мая, жители кузбасской столицы поделились фотографией с места ДТП, которое, как они утверждают, произошло на пересечении бульвара Строителей и проспекта Ленина.

Судя по кадрам, участниками аварии стали серебристая иномарка и "КамАЗ". Можно предположить, что они столкнулись боковыми сторонами. В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобном инциденте не поступало. Таким образом, водители не привлекали стражей закона и возможно, смогли разобраться на месте контакта самостоятельно.