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ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на кемеровском перекрестке

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В социальных сетях появилась информация, что накануне в кузбасской столице проезжую часть не поделили грузовой транспорт и легковушка.

В Сети вчера в четверг, 20 мая, жители кузбасской столицы поделились фотографией с места ДТП, которое, как они утверждают, произошло на пересечении бульвара Строителей и проспекта Ленина.


Судя по кадрам, участниками аварии стали серебристая иномарка и "КамАЗ". Можно предположить, что они столкнулись боковыми сторонами. В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобном инциденте не поступало. Таким образом, водители не привлекали стражей закона и возможно, смогли разобраться на месте контакта самостоятельно.

Да!
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