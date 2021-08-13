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ДТП с двумя мотоциклистами произошло около собора в Кемерове

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В кузбасской столице столкнулись несколько транспортных средств. Очевидцы утверждают, что в аварии пострадали два мотоциклиста.

По данным из социальных сетей, ДТП произошло на улице Соборной. На месте аварии кемеровчанам удалось записать видео, на котором видно двух мотоциклистов, которые лежат на асфальте, подают признаки жизни, однако не встают. Также в кадр попал белый внедорожник, который, как предполагается, тоже является участником инцидента. Именно он перегородил одно из полос движения. В настоящее время из-за аварии на данном участке дороги образовался автомобильный затор.


В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO рассказали, что пока сигнал о данном ДТП в ведомство не поступал.

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