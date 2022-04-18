ДТП с двумя иномарками произошло в центре Кемерова в час пик

Об аварии на дороге в районе улицы Красноармейской рассказали местные жители в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, в результате контакта два автомобиля отлетели в сторону ограждения.

В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о ДТП с участием Suzuki и Hyundai на пересечении ул. Красноармейской с ул. Красной поступил в ведомство в 8:28. В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Вина участников устанавливается. По данным стражей закона, столкновение не отразилось на транспортном движении в указанном участке проезжей части.