ДТП с двумя фурами произошло на кемеровской трассе: есть пострадавшая

ДТП произошло накануне в среду на 305 км трассы Р-255 "Сибирь" (Рудничный район Кемерова) около 00:02 по местному времени. По предварительным данным, столкнулись LADA Granta и грузовики MAN, Scania с полуприцепом.

Установлено, что водитель легковушки двигался со стороны Лапичево в Кемерово и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с многотонным транспортом Scania. После этого легковушку отбросило на MAN, который двигался от поселка в попутном направлении.

– В результате пассажир LADA Granta, девушка 1994 года рождения, получила различные телесные повреждения. Ей назначено стационарное лечение, – сообщил собеседник сайта.

Легковым автомобилем управлял 21-летний мужчина. На момент ДТП он и другие участники были трезвы.