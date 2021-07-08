ДТП с четырьмя погибшими произошло на кузбасской трассе

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Лобовое столкновение двух автомобилей на шоссе в Кемеровской области привело к трагическим последствиям: в результате аварии скончались несколько человек.

Инцидент произошел ранним утром в четверг, 8 июля, на 502-м километре дороги Р-255 «Сибирь». Расположен участок в Тяжинском районе Кузбасса. Там столкнулись два автомобиля: Toyota Land Cruiser и фура DAF. Очевидцы происшествия, которым удалось воспользоваться камерой, сняли последствия авария, и распространили кадры с места событий в Сети. По ним же видно, что фура получила значительный ущерб, второй автомобиль угодил в поле близ дороги.


На месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели. Ими же было установлено, что в ДТП скончались четыре человека.


Как сообщили VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД, предварительно было установлено, что водитель, управлявший автомобилем «Тойота», следуя по дороге в Красноярск, выехал на «встречку», где и столкнулся с фурой из Смоленской области. Из-за этого же впоследствии от полученных травм скончались 38-летний водитель первой машины, а также трое его пассажиров в возрасте 22, 27 и 50 лет


В издании также отметили, что силовики проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия. По ее же итогам будет принято решение в соответствие с действующим законодательством.

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