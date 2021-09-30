ДТП с "буханкой" РЖД привело к мощной пробке в Кемерове

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Инцидент произошел на одном из пересечений дорог в кузбасской столице, где проезжую часть не смогли поделить легковушка и "буханка" РЖД.

Дорожное происшествие произошло на кемеровской дороге сегодня в четверг, 30 сентября, в районе 12:52 по местному времени. Автор разместил кадры, как столкнулись микроавтобус с символикой РЖД и легковушка. Очевидец отметил, что авария зафиксирована в районе пересечения улиц Рабочей и Красноармейской.


При этом из опубликованных в сообществе в Сети фотографий следует, что обе машины получили значительный урон. Так, судя по снимкам, микроавтобус после удара отлетел в дорожную яму.


Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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