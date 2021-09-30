Дорожное происшествие произошло на кемеровской дороге сегодня в четверг, 30 сентября, в районе 12:52 по местному времени. Автор разместил кадры, как столкнулись микроавтобус с символикой РЖД и легковушка. Очевидец отметил, что авария зафиксирована в районе пересечения улиц Рабочей и Красноармейской.

При этом из опубликованных в сообществе в Сети фотографий следует, что обе машины получили значительный урон. Так, судя по снимкам, микроавтобус после удара отлетел в дорожную яму.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.