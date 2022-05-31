ДТП произошло в Рудничном районе Кемерова

В Сети жители кузбасской столицы поделились фотографиями с места ДТП, которое произошло сегодня на улице Суворова в районе дома №12.

Судя по кадрам, участниками автомобильной аварии стали два автомобиля, у одного из которых от удара "вздулась" крышка бампера. Можно предположить, что передней стороной он влетел второй машине в заднюю часть.

В городской ГИБДД журналисту сообщили, что факт об инциденте на указанном участке есть. Сейчас на месте работают стражи порядка. Все подробности выясняется.