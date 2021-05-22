ДТП перекрыло движение на оживленном кемеровском проспекте

В субботу, 22 мая, в Кемерове на проспекте Шахтеров образовалась автомобильная пробка. Горожане рассказали в соцсетях, что по направлению к дворцу культуры произошло ДТП, из-за которого проехать по данному участку стало затруднительно.

– Шахтеров 55, авария в сторону ДК Шахтеров. Перекрыто движение, проезжают по трамвайным путям, – сообщил очевидец.

Информация о причинах произошедшего, а также о пострадавших не сообщается. Подробности ДТП установят правоохранители.