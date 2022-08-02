Дрифтующие гонщики лишили сна новокузнечан

Новокузнечане, проживающие на улице Тольятти, рассказали, что территорию возле их жилищ облюбовали любители скоростной езды. По словам горожан, неизвестные устраивают заезды, из-за которых по ночам невозможно уснуть.

‒ Возле ретропарка на парковке автомобили периодически устраивают гонки с дрифтом в ночное время. Очень шумят, дети просыпаются, ‒ заявили жители южной столицы области на сайте "Кузбасс-Онлайн".

В ответ администраторы портала сообщили, что горожане должны обратиться по данному вопросу в управление МВД по Новокузнецку. Органы местного самоуправления не осуществляют контроль над соблюдением ПДД. Для привлечения водителей к административной ответственности специалисты посоветовали направить фотографии в отдел ГИБДД.