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Дрифтующие гонщики лишили сна новокузнечан

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Фото:  

Устраивающие заезды под окнами домов автолюбители возмутили жителей южной столицы Кузбасса.

Новокузнечане, проживающие на улице Тольятти, рассказали, что территорию возле их жилищ облюбовали любители скоростной езды. По словам горожан, неизвестные устраивают заезды, из-за которых по ночам невозможно уснуть.

‒ Возле ретропарка на парковке автомобили периодически устраивают гонки с дрифтом в ночное время. Очень шумят, дети просыпаются, ‒ заявили жители южной столицы области на сайте "Кузбасс-Онлайн".

В ответ администраторы портала сообщили, что горожане должны обратиться по данному вопросу в управление МВД по Новокузнецку. Органы местного самоуправления не осуществляют контроль над соблюдением ПДД. Для привлечения водителей к административной ответственности специалисты посоветовали направить фотографии в отдел ГИБДД.

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