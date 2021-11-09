Драмтеатр в Кузбассе объявил о закрытии входа для посетителей без QR-кода

Сообщение с требованием к посетителям на входе предоставлять QR-код появилось на официальном сайте ГАУК "Новокузнецкий драматический театр". Нововведение будет действовать с 15 ноября. Представители учреждения уточнили, что такие меры приняты в связи с высоким риском заражения зрителей опасным вирусом COVID-19.

При этом любителям культурных представлений предоставлен еще один вариант пройти в зал — это отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Правда местным жителям придется заплатить за него из собственного кармана, а его действие ограничено до 72 часов.

— Проверка QR-кодов и необходимых документов требует дополнительного времени, поэтому просим вас приезжать пораньше. У вас будет время погулять по фойе театра, заглянуть в буфет и сделать памятные фото! — следует из сообщения.

Также для входа гражданину необходимо иметь маску на лице и держать при себе документ, удостоверяющий личность.