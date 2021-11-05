Драка с участием шести человек попала на видео в Кемерове

2
Фото:  

Кадры массовой потасовки в центре столицы Кузбасса попали в Сеть.

Сегодня, 5 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена драка шести человек. Выложивший ролик кемеровчанин сообщил, что инцидент произошел 30 октября на проспекте Ленина в Кемерове, в районе остановки "Искитимский мост".

Двоих когда побили, они лежали и вообще не шевелились даже. Как только они очухались, пацаны вернулись и давай их снова пинать, рассказал автор поста.

Кемеровчанин также сообщил, что конфликт прекратили жильцы ближайшего дома: они вышли на балкон и начали отчитывать буйных молодых людей. Те поспешили скрыться.


Причина драки неизвестна.

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30772

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined