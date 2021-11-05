Драка с участием шести человек попала на видео в Кемерове

Сегодня, 5 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена драка шести человек. Выложивший ролик кемеровчанин сообщил, что инцидент произошел 30 октября на проспекте Ленина в Кемерове, в районе остановки "Искитимский мост".

– Двоих когда побили, они лежали и вообще не шевелились даже. Как только они очухались, пацаны вернулись и давай их снова пинать, – рассказал автор поста.

Кемеровчанин также сообщил, что конфликт прекратили жильцы ближайшего дома: они вышли на балкон и начали отчитывать буйных молодых людей. Те поспешили скрыться.

Причина драки неизвестна.