Драка между водителем автобуса и пассажиром произошла в Новокузнецке

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Сотрудник синей единицы пассажирского транспорта покинул свое рабочее место в южной столице Кузбасса, чтобы разобраться с пассажиром по неизвестным причинам. Об инциденте в Сети рассказали очевидцы.

Информация о происшествии была опубликована в одном из крупных городских сообществ Новокузнецка в соцсетях в четверг, 22 июля. Следуя сообщению, очевидцам удалось пронаблюдать за дракой в автобусе, при этом ее участниками, как уточнили в сообщении, являлись водитель общественного транспорта и один из пассажиров.


Вместе с текстом к публикации также был прикреплен ролик, на котором запечатлено все действо. Следуя ему, произошло все следующим образом: водитель покинул свое место, вышел в салон, где остановил оппонента, почти вышедшего из салона, после чего и завязалась драка, которая впоследствии из автобуса перетекла на улицу.


Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на УТиС Новокузнецка, по факту была организована проверка. Перевозчику предстоит провести расследование, а после предоставить о нем отчет в управление.

- Нужно понять, что послужило причиной конфликта, обратился ли пассажир в полицию. Но в любом случае водитель грубо нарушил правила: оставил автобус на остановке, чем подверг людей опасности, – приводят выдержку из ответа управления по ситуации в издании.

В том же случае, если вина водителя будет доказана, то в его отношении могут быть применены следующие санкции: депремирование, штраф либо увольнение.

Видео: ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

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