Дождливая погода задержится в Кузбассе до выходных

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В Кемеровской области сильная жара сменилась на пасмурную погоду с дождями. По данным синоптиков, такая обстановка продержится в регионе в ближайшие несколько дней.

Сегодня, 7 июля, согласно прогнозу, по Кемеровской области пройдут дожди. Местами они будут сильными и сопровождаться градом и порывистым ветром до 20 м/с. Температура воздуха при этом сохранится в пределах +18°С, +23°С.


Завтра, 8 июля, также будет пасмурная погода с кратковременными дождями и грозами. Дневная температура практически не изменится, а вот ночью похолодает до +8°С, +13°С.


В пятницу на фоне продолжающихся дождей немного потеплеет до +10°С, +15°С ночью и до +22°С, +27°С днем. Об этом свидетельствуют данные Кемеровского гидрометцентра.

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