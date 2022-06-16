Дождливая погода сохранится в Кузбассе на выходных

Завтра, 17 июня, температура ночью в Кузбассе опустится до +8,+13°C. Днем ожидается потепление до +19,+24°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Переменная облачность. Днем по всей области ‒ кратковременные дожди, на юге местами ‒ сильные. Также возможны грозы и град. На некоторые территории ночью и утром опустится туман, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Ночью в субботу температура составит +9,+14°C. Днем столбики термометров покажут +20,+25°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 19 июня, на территории региона ожидается до +8,+13°C ночью. В дневное время температура поднимется до +22,+27°C. Направление ветра останется прежним, возможны порывы до 15 метров в секунду. На некоторых территориях пройдут дожди и грозы.

Горимость преимущественно 1 класса, местами 2 и 3 классов.