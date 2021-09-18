Дождливая погода и до -1°C накроют Кузбасс в воскресенье

Предстоящей ночью, 19 сентября, в Кемерове ожидается +4,+6°C, с восходом солнца потеплеет до +13,+15°C. Ветер местами разгонится до 14 м/с. В некоторых районах выпадут небольшие дожди, ночью и утром город окажется под покровом тумана и дымки.

В целом по региону ночью -1,+4°C, местами до +9°C, с рассветом прогнозируется +12,+17°C. Небольшие осадки и туманы, рассказали метеорологи Кемеровского гидрометцентра.

Также в Ленинск-Кузнецком районе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, отметили специалисты.