Дождливая и ветреная погода сохранится в Кузбассе в воскресенье

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Метеорологи предупредили кузбассовцев о непогоде, которая задержится в регионе.

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в Кемерове 12 сентября будет облачно. Температура ночью составит +7,+9°C. После восхода солнца воздух прогреется до + 13,+15°C. Горожанам следует быть готовыми к осадкам.


По региону в воскресенье будет также облачно, ветер южный 5-10 м/с, но в некоторых районах он может усиливаться до 18 м/с. В ночное время столбик термометра покажет +7,+12°C, местами похолодает до +1,+6°C, в дневное время ожидается +11,+16°C.

— 12 сентября 2021 года в Мариинском и Тяжинском районах Кемеровской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс), в Новокузнецком и Киселевском городских округах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.

В целом по области пожароопасность будет находиться на уровнях 1-2 класса горимости.

Да!
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