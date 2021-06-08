Дожди с похолоданием до +2°С придут в Кузбасс

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Синоптики рассказали, какая погода установится на территории Кемеровской области в предстоящие несколько дней. Согласно прогнозу гидрометцентра, неделя будет дождливой.

По данным специалистов, в среду, 9 июня, на территории шахтерского края температура воздуха в ночное время будет +7, +12°С, а днем повысится до +23, +28°С. Порывы ветра южные со значением до – 15 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.


В четверг, 10 июня, по области ночью +2, +7°С, местами до +12°С, а днем +16,+21°С. На отдельных территориях пройдут небольшие дожди. Порывы ветра достигнут 13 м/с.


Ночью последнего рабочего дня на неделе, 11 июня, ожидается +2, +7°С, а в дневное время воздух прогреется до +14, +19°С. Ветер юго-восточный с порывами до 12, осадков в этот день не предвидится.

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