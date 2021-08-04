Дожди с грозами пройдут в ближайшие дни в Кузбассе

По сведениям синоптиков, температура воздуха в Кемеровской области до конца рабочей недели будет стабильной: в четверг, 5 августа, ожидается ночью +10,+15°C, днем +20,+25°C, в пятницу по области в среднем на один градус будет теплее: +11,+16°C в ночное время и + 21,+26°C в дневное.

Вместе с тем специалисты предупреждают о кратковременных дождях, сопровождающихся грозами.

Сегодня, 4 августа, метеорологи сообщили о прохождении в отдельных районах региона шквалистого ветра до 18 м/с, а также града с ливнями. Специалисты областного ГУ МЧС призывают кузбассовцев быть осторожными при ухудшении погодных условий.