Дожди с грозами придут в Кузбасс на неделе

По сведениям Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 25 мая, ночью по области температура воздуха составит +9,+14°С, днем +20,+25°С. Также вероятны кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с.

В среду, 26 мая, в темное время суток ожидается +10,+15°С, днем +21,+26°С. Ветер южный 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 13 м/с, а в дневное время - до 15 м/с. Снова дожди и грозы.

Дождливая погода сохранится и днем в четверг, 27 мая, а также температура +25,+30°С, местами +19,+24°С. Ночью же осадков не ожидается, столбик термометра покажет +11,+16°С, местами +5,+10°С. Ветер южный, юго-западный с порывами до 18 м/с.

Уже пятничная ночь снова будет морозной: +4,+9°С, местами воздух охладится до 0,-2°С. Днем +10,+15°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с. Также лучшие с собой брать зонты.