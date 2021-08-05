Дожди с градом и жара +33°C накроют Кузбасс

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, предстоящей ночью в Кемерове ожидается +11,+13°C, днем +22,+24°C с кратковременными дождями и грозами. В целом по региону прогнозируется в ночное время +10,+15°C и в дневное +21+26°C.

— Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ночью и утром местами туманы, — говорится в сообщении синоптиков.

Уже в выходные начнет теплеть: в субботу днем +23,+28°C, а воскресный день пройдет при +24,+29°C. Ветер будет южный, но вероятность дождей по-прежнему сохраняется.

Новая неделя начнется в Кузбассе с жары. В понедельник, 9 августа, в темное время суток специалисты прогнозируют +12,+17°C, в светлое +25,+30°C. Без существенных осадков. Во вторник, 10 августа, будет еще жарче: при ночных +12,+17°C днем ожидается +25,+33°C. Зонты можно будет оставить дома.