Дожди с дымкой придут в Кузбасс в воскресенье

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Синоптики кемеровского Гидрометцентра предупредили жителей шахтерского края о непогоде в последний день выходных.

По информации специалистов, известно, что ночью в воскресенье, 18 июля, в Кемерове температура составит +10, +12 ºС, днем погода улучшится, однако все равно будет хуже привычной летней: потепление ожидается до +23, +25 ºС. Облачность будет переменной, темное время суток преимущественно пройдет без осадков, тем не менее днем возникнут кратковременный дождь. Ночью, утром местами дымка.


Погода будет аналогичной и в целом по области: ночью температура в регионе будет находится в районе +8, +13 ºС. Днем воздух прогреется до +22, +27 ºС. Также пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ночью возможно возникновение тумана и дымки.


Кроме того, синоптики отметили, что горимость в отдельных территориях может достигнуть второго и третьего классов.


Напомним, что сильный ливень прошел утром в субботу, 17 июля. В некоторых территориях Кемеровской области дождь шел с градом. Кадрами с последствиями выпадения ледяных осадков кузбассовцы поделились в Сети.

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