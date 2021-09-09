Дожди и заморозки до -3°C придут в Кузбасс на выходных

По свежим данным Кемеровского гидрометцентра, предстоящей ночью, 10 сентября, столбик термометра в шахтерском крае местами опустится ниже 0°C (при средних +2,+7°C похолодание до -2°C), а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Днем ожидается +13,+18°C, местами пройдут небольшие дожди.

Субботняя ночь для некоторых районов области будет холодной: до -3°C при общих +2,+7°C. Короткие дожди с грозами и +14,+19°C прогнозируют синоптики в дневное время 10 сентября. В воскресенье, 11 сентября, будет чуть теплее, заморозков не ожидается. Температура воздуха до восхода солнца +3,+8°C, после — +13,+18°C, местами до +23°C. В некоторых районах возможен дождь.

Начало следующей недели пройдет уже с более сильными дождями и штормовым ветром до 20 м/с. Ночью в понедельник +8,+13°C, местами +2,+7°C, днем +10,+15°C. Во вторник, 11 сентября, в темное время суток снова ударят заморозки до -2°C. С рассветом потеплеет до +12,+17°C, лучше брать с собой зонты.