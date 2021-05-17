Дожди и штормовой ветер: синоптики дали прогноз на неделю в Кузбассе

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Синоптики пообещали кузбассовцам дожди и резкие перепады температур на текущей неделе.

По информации Кемеровского гидрометцентра, предстоящей ночью в Кузбассе ожидается температура воздуха от +5ºС до +10ºС , местами до +15. Днем во вторник +18, +23ºС, возможно потепление до +28ºС. Ветер северный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, дымка.


Температура в ночь на среду будет такой же, как и предыдущая, а в течение дня ожидается +12, +17ºС. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, возможно усиление до 20 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы также до 20 м/с. Вероятны кратковременные дожди.


В четверг температура в ночные часы составит 0, +5ºС, в некоторых районах возможны заморозки до -2ºС. Днем +7,+12ºС. Ветер северный, ночью 5-10 м/с с усилением до 17 м/с. Местами кратковременные дожди.


В пятницу в ночное время 0,+5ºС, местами похолодание до -5ºС. Днем +10,+15ºС. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Без существенных осадков.

Да!
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