Дожди и похолодание задержатся в Кузбассе до конца июня

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Синоптики дали предварительный прогноз до начала июля в Кемеровской области.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что за минувшие дни осадки выпали на всей территории Кузбасса, при этом наибольшее их количество наблюдалось в Кемеровском районе: за сутки зафиксировано выпадение почти половины климатической нормы за месяц.

‒ В ближайшие дни сохранится теплая погода, но с неустойчивым характером. Вероятность осадков остается практически ежедневно, исключением могут стать вторник и пятница, ‒ отметили специалисты.

В течение недели температура будет составлять около +11,+16ºС в ночное время, а днем воздух будет прогреваться в среднем до +23,+28ºС. Кроме того, по всей области возможны туманы.


Третья декада июня будет выше климатической нормы на 1-2 градуса, но в конце декады жителей Кемеровской области ждет похолодание. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни.


Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз на начало текущей недели.

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