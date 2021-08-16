Дожди и грозы вернутся в Кемеровскую область на неделе

Согласно прогнозу, 17 августа в Кузбассе будет преимущественно без осадков, однако утром и ночью появятся туманы. Ночная температура составит +8ºС, +13ºС, а днем потеплеет до +21ºС, +26ºС. В среду, 18 августа, будет аналогичная погода.

Начиная со второй половины недели, в регион придут кратковременные дожди и грозы. Ночью 19 августа температура воздуха поднимется до +9ºС, +14ºС, а днем сохранится в тех же пределах - +21ºС, +26ºС.

В пятницу, 20 августа в Кузбассе ожидается небольшое похолодание. Ночью столбик термометра покажет +7ºС. +12ºС, а днем - +14ºС, +19ºС, местами до +24ºС. Последний рабочий день также пройдет с дождями и грозами.