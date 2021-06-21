Дожди и грозы сохранятся в Кузбассе на всю неделю

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, 22 июня, во вторник, ночная температура воздуха в Кузбассе составит +7°С, +12°С с похолоданием до +1°С, +6°С. Днем потеплеет до +14°С, +19°С, местами до +24°С.

На следующий день температура воздуха сохранится в тех же пределах, однако ночью столбик термометра опустится в среднем до +5°С, +10°С. В четверг, 24 июня, кузбассовцев ожидает повышение дневной температуры на один градус до +15°С,+20°С, местами до +25°С. Ночью - +5°С, +10°С. В пятницу ночная температура не изменится, а днем похолодает до +14°С, +19°С.

На протяжении всей рабочей недели в некоторых районах Кузбасса, а иногда и по всей области, будут идти кратковременные, местами сильные дожди и грозы.

Ранее главный метеоролог России Роман Вильфанд объяснил продолжительное присутствие непогоды в Кузбассе.