Дожди и грозы: кузбасские синоптики рассказали о погоде на понедельник

Сегодня, 6 июня, на территории Кузбасса ожидается до +13,+18°C. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

Что касается погоды в областной столице, то днем столбики термометров поднимутся до +14,+16°C. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Кемеровчан ожидает переменная облачность, без существенных осадков.