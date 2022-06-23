Дождевая вода затопила шахту лифта многоквартирного дома в Кемерове

В Сети жители нового дома на 2-ой Заречной, 5Б вышли в подъезд утром и увидели, что дождь затопил шахты лифта. Рассказчик указал, что это уже не первый подобный случай, поскольку в минувший понедельник была аналогичная ситуация и тогда в лифтах потух свет, а от стен в подъезде отслоилась штукатурка. Теперь же владельцы квартир в строении переживают, что вскоре от высокой влажности испортится и плитка.





К слову, тогда в строение были отправлены инженеры, которые устранили проблемы, но не на долго, поскольку после очередного ливня проблема вернулась в "ухудшенной версии".

– <...> перестали работать оба лифта, шахты заливает с 12 до 1 этаж, диспетчеры отказываются связывать жителей с начальником УК, серьезной проблемы не видят, – следует из текста публикации.

При этом на видео видно, что дождевая вода практически полностью залила по меньшей мере один из этажей многоквартирного дома.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.