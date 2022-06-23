Дождевая вода затопила шахту лифта многоквартирного дома в Кемерове

0
Фото:  

Обильные ливни, которые обрушились на Кемеровскую область в первый месяц лета, затопили шахту лифта в новом доме в столице региона. Местным жителям удалось снять на видео дождь, прошедший в подъезде.

В Сети жители нового дома на 2-ой Заречной, 5Б вышли в подъезд утром и увидели, что дождь затопил шахты лифта. Рассказчик указал, что это уже не первый подобный случай, поскольку в минувший понедельник была аналогичная ситуация и тогда в лифтах потух свет, а от стен в подъезде отслоилась штукатурка. Теперь же владельцы квартир в строении переживают, что вскоре от высокой влажности испортится и плитка.


К слову, тогда в строение были отправлены инженеры, которые устранили проблемы, но не на долго, поскольку после очередного ливня проблема вернулась в "ухудшенной версии".

<...> перестали работать оба лифта, шахты заливает с 12 до 1 этаж, диспетчеры отказываются связывать жителей с начальником УК, серьезной проблемы не видят, – следует из текста публикации.

При этом на видео видно, что дождевая вода практически полностью залила по меньшей мере один из этажей многоквартирного дома.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37482

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined