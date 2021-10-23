Дождь и шквалистый ветер придут в Кузбасс в воскресенье

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Синоптики предупредили кузбассовцев о приближении сильных порывов ветра в ближайшее время.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье, 24 октября, ночью в Кемерове ожидается +2,+4°C, днем потеплеет до +8,+10°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в темное время суток может разгоняться до 18 м/с, в светлое до 16 м/с. Пройдут дожди.


По области в последний день недели прогнозируются ночные -1,+4°C при дневных +7,+12°C. Юго-западный ветер до рассвета может усиливаться до штормовых значений 22 м/с, с восходом солнца его скорость местами достигнет 20 м/с. Также метеорологи обещают осадки в виде дождя.

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