Доверившийся соседу по палате кузбассовец лишился денег

Мужчина из Ленинска-Кузнецкого обратился к правоохранителям из-за пропажи 8 000 рублей с его банковского счета. Выяснилось, что кражу совершил 34-летний местный житель, который лежал вместе с потерпевшим в палате. В день выписки злоумышленник взял у мужчины телефон, якобы для того, чтобы записать туда свой номер. С помощью устройства рецидивист перевел на свой счет деньги, а затем удалил сообщение о перечислении средств.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.