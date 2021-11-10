Доверившийся соседу по палате кузбассовец лишился денег

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Житель Кемеровской области доверил свой телефон соседу по палате, который оказался рецидивистом и украл с его банковского счета несколько тысяч рублей.

Мужчина из Ленинска-Кузнецкого обратился к правоохранителям из-за пропажи 8 000 рублей с его банковского счета. Выяснилось, что кражу совершил 34-летний местный житель, который лежал вместе с потерпевшим в палате. В день выписки злоумышленник взял у мужчины телефон, якобы для того, чтобы записать туда свой номер. С помощью устройства рецидивист перевел на свой счет деньги, а затем удалил сообщение о перечислении средств.


В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

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