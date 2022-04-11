Доверивший покупку водки знакомой кузбассовец лишился около 20 000 рублей

Междуреченец, 44-летний мужчина, выпивал вместе со знакомой. Когда спиртное закончилось, кузбассовец попросил женщину сходить в магазин и приобрести еще несколько бутылок водки. Для оплаты покупки горожанин одолжил приятельнице свою банковскую карту. Однако просьбу знакомого междуреченка не выполнила: она сняла с карты все деньги, что там были, и потратила на свои нужды. Сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до шести лет.