Достройка набережной в Кемерове потребует почти миллиарда рублей

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Подрядчик, выигравший торги по завершению работ на набережной в кузбасской столице, получит более 900 млн рублей.

На официальной платформе госзакупок завершился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Объектом закупки было завершение работ на набережной Томи с освещением вдоль Московской площади. Достройка должна быть завершена до 30 ноября 2023 года.


Единственным участником торгов стало АО "Кемеровоспецстрой", которое предложило за выполнение работ 924 996 940 рублей, следует из документации торгов. Однако, из-за отсутствия других претендентов, аукцион был признан несостоявшимся.


Ранее редакция AVOKADO писала о завершении торгов на строительство пешеходного моста. В них также победил АО "Кемеровоспецстрой".

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