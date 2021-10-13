Одного из комиков впечатлил туалет в номере гостиницы, а вот Арсений Попов в полной мере оценил виды на город из смотровой площадки Красной горки и набережной реки Томь.

— Ну это, мягко говоря, достойно, — подытожил вид уборной комнаты Дмитрий Позов в социальной сети.

Стоит отметить, что юмористы известно в стране комического шоу "Импровизация", спрятали на главной городской набережной фотографии со своими автографами и предложили в своих аккаунтах жителям города их отыскать, указав несколько явных наводок в сторис.