Достоевский побеседовал с новокузнецкими властями

Отмечается, что потомок публициста Алексей Достоевский приехал в Новокузнецк не просто так. Его визит связан с двумя памятными датами: 200-летием со дня рождения великого российского писателя и 165-летием венчания Федора Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке.

Во время встречи с местными властями гость также обсудил тему создания нового объекта культуры в городе.

– Алексей Дмитриевич высказал мысль о том, что композиция должна олицетворять чувства, эмоции, которые переживал в Кузнецке писатель, – указал Кузнецов в своем Instagram.

Известно, что 46-летний родственник известного классика проживает в Санкт-Петербурге. По образованию праправнук Достоевского филолог и педагог. Также он послушник Валаамского монастыря и Почетный президент международной наградной коллегии ордена "Звезда Достоевского".