Достоевский побеседовал с новокузнецкими властями

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Праправнук знаменитого российского писателя Федора Михаиловича Достоевского прибыл в южную столицы Кузбасса.

Отмечается, что потомок публициста Алексей Достоевский приехал в Новокузнецк не просто так. Его визит связан с двумя памятными датами: 200-летием со дня рождения великого российского писателя и 165-летием венчания Федора Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке.


Во время встречи с местными властями гость также обсудил тему создания нового объекта культуры в городе.

Алексей Дмитриевич высказал мысль о том, что композиция должна олицетворять чувства, эмоции, которые переживал в Кузнецке писатель, указал Кузнецов в своем Instagram.

Известно, что 46-летний родственник известного классика проживает в Санкт-Петербурге. По образованию праправнук Достоевского филолог и педагог. Также он послушник Валаамского монастыря и Почетный президент международной наградной коллегии ордена "Звезда Достоевского".

Фото: Instagtam / skuznetsov_nk

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемеровской области анонсировали открытие двух мест, посвященных памяти писателя Федора Достоевского.

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